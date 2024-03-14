Военэксперт рассказал, какие ракеты испытали хуситы Военэксперт Дандыкин: хуситы испытали сверхзвуковые, а не гиперзвуковые ракеты

Фото: Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

Йеменские хуситы не могли испытывать гиперзвуковые ракеты со скоростью восемь махов, скорее всего, речь шла о сверхзвуковом оружии — до четырех махов, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, йеменская группировка могла испытывать старые ракеты производства СССР или КНР.

Может быть, хуситы испытывали сверхзвуковые ракеты до четырех махов. В то, что они использовали гиперзвуковые ракеты со скоростью восемь махов, я не верю. Думаю, что речь идет не о самых современных ракетах советского или китайского производства. Тем не менее не все из них сбиваются и они достигают целей, — заявил Дандыкин.

Он выразил уверенность, что Россия и Китай не поставляли гиперзвуковое оружие хуситам, так как это не в их интересах. Дандыкин напомнил, что Москва сейчас проводит спецоперацию. Кроме того, добавил он, такие технологии ни одна страна другой сейчас не отдаст. Военный эксперт привел пример Китая, который принципиально не поставляет никому такие вооружения.

У них не может быть никаких собственных разработок в этом плане. Это серьезно, например, американцы только сейчас вышли на какие-то разработки, и то не по всем моментам. Насколько известно, такими технологиями обладают Россия и Китай. Боевое применение их только у нас доказано. В частности, речь об авиационном комплексе «Кинжал» и морском комплексе «Циркон», — сказал Дандыкин.

Ранее появилась информация о том, что правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» провело испытание гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности. Предположительно, ракета может развивать скорость до восьми махов (10 тысяч км/ч) и работает на твердом топливе. Представители хуситов не комментировали данную информацию.