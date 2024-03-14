Военэксперт оценил слухи о гиперзвуковом оружии у хуситов Военэксперт Хатылев: у хуситов не может быть гиперзвукового оружия

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Ракета «Фаттах» (Fattah)

Йеменские хуситы не проводили испытания гиперзвуковых ракет, они в принципе не могут их использовать из-за высоких технических требований, рассказал NEWS.ru военный эксперт Сергей Хатылев. По его словам, Россия и КНР, у которых есть подобные вооружения, не были заинтересованы в их передаче.

Не может быть никакого гиперзвукового оружия. Почему? Потому что у хуситов нет ни научно-исследовательских институтов, ни научных полигонов, ни соответствующих военных инстанций. Кто-то им это передал? Но на сегодняшний день достоверно известно, что, кроме как у Китая и у России, гиперзвукового оружия не имеется, — заявил Хатылев.

По словам эксперта, в передаче ракет хуситам нет смысла, поскольку они не занимают ни политического, ни военного положения, чтобы Россия могла бы им передавать что-либо для выполнения каких-либо задач. Он отметил, что группировка в военных операциях пользуется только своим географическим положением.

А с точки зрения военной организации просто не о чем говорить. Ведь для гиперзвукового оружия нужно иметь носитель, если оно воздушного базирования, либо пусковую установку, если наземного или морского базирования. Но технологически та страна никаким образом не подготовлена даже использовать [такое оружие], не то что разрабатывать, — подчеркнул Хатылев.

Ранее появилась информация о том, что правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) провело испытание гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности. Предположительно, ракета может развивать скорость до восьми махов (10 тысяч км/ч) и работает на твердом топливе. Представители хуситов не комментировали данную информацию.