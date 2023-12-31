Военэксперт оценил вероятность войны между КНДР и Южной Кореей в 2024 году Военэксперт Перенджиев усомнился, что КНДР и Южная Корея начнут войну

Фото: Rok Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

КНДР и Южная Корея вряд ли начнут боевые действия в 2024 году, предположил в разговоре с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. При этом он отметил, что Пхеньян в случае конфликта ожидает со стороны Сеула «подлых ударов», подобных атаке ВСУ на Белгород.

Полагаю, что в КНДР ожидают от Южной Кореи подлых ударов в случае конфликта, на примере недавней атаки ВСУ по Белгороду. И поэтому, отмечая эту напряженность между двумя странами, он делает радикальные заявления с целью предупредить власти юга. При этом я сомневаюсь, что Северная и Южная Корея начнут боевые действия. На протяжении десятилетия мы наблюдаем весьма шаткие взаимоотношения между государствами, однако военного конфликта так никто и не начал, — подчеркнул Перенджиев.

По словам военэксперта, в нынешних отношениях между Северной и Южной Кореей есть обострения, и они связаны не только с политикой США. Он напомнил, что в Южной Корее размещаются американские системы противоракетной обороны и ракетные комплексы, также они поставляют вооружения Украине. Перенджиев добавил, что объединение России, Китая и КНДР и создание военного союза улучшило бы качество системы безопасности.

И хоть у России с КНДР нет военного союза, Северная Корея четко обозначила позицию, что поддерживает решения Москвы в этом конфликте. Возможно, наши уверенные действия и СВО вдохновили Ким Чен Ына на подобные заявления о невозможности объединения Корейского полуострова. Хотелось бы отметить, что сейчас система международной ядерной безопасности практически разрушена. Если бы Россия, Китай и КНДР объединились и создали военный союз, это бы в разы повысило систему безопасности, — заключил Перенджиев.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын распорядился увеличить ядерный арсенал КНДР и нарастить флот беспилотников в 2024 году. По его мнению, грядущий год ознаменуется «упорной борьбой» в увеличении производства оружия массового поражения. Ким Чен Ын также указал на значимость выпуска всех видов беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. При этом он назвал объединение Корейского полуострова невозможным.