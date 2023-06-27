Военэксперт объяснил, зачем Тайвань угрожает уничтожать китайские корабли Военэксперт Суконкин: США заставляют Тайвань угрожать КНР уничтожением кораблей, Пекину не нужен конфликт

Фото: Yin Zheng/XinHua/Global Look Press

Угрозы Тайваня уничтожать китайские корабли и самолеты в случае нарушения 12-мильной зоны (около 22,2 км) вокруг острова — пустой звук, так как КНР не собирается идти на подобную эскалацию, заявил NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Он отметил, что Пекин стремится урегулировать конфликт мирным путем.

КНР считает Тайвань своей территорией. Но на острове, грубо говоря, сейчас у власти мятежная администрация, нежелающая вернуть регион в родную гавань, не идет на воссоединение. Но для КНР Тайвань — как заблудшая душа. Подобные заявления в Пекине однозначно воспримут как следствие науськивания со стороны США, как провокацию США, чтобы раздраконить китайского дракона, — добавил Суконкин.

По его словам, авиация и флот КНР не перестанут патрулировать пространство вокруг Тайваня, но нарушать 12-мильную зону не планируют.

Я не помню пересечения границы вооруженными силами Китая в последние год-два и никогда не собирались этого делать. Тайвань сделал очередное громкое заявление под влиянием США, только им выгодно прямое военное столкновение. Пекин исповедует принцип возвращения Тайваня мирным путем, но, в то же время, проводит учения, тренирует войска для быстрой десантной операции, — подытожил Суконкин.

Ранее представитель оборонного ведомства Тайваня генерал-майор Линь Вэньхуан заявил Центральному информационному агентству Тайваня, что ВС острова будут уничтожать самолеты и корабли Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в случае их вхождения в 12-мильную зону (около 22,2 км) возле острова, которую Тайбэй считает своими территориальными водами и воздушным пространством.