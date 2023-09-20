Во встрече Путина и Ким Чен Ына разглядели важный намек Южной Корее KT: Путин намекнул Южной Корее о необходимости прекращения помощи Украине

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин с председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном перед началом посещения космодрома Восточный

Президент РФ Владимир Путин своей встречей с лидером КНДР Ким Чен Ыном сделал важный намек Южной Корее, заявил профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков в интервью газете Korea Times. По его словам, таким образом глава государства показал Сеулу, что помощь Украине должна быть прекращена, в противном случае Россия начнет помогать Северной Корее в развитии ее ядерного потенциала.

Если Южная Корея поможет Украине, Россия поможет Северной Корее развивать свой ракетный и ядерный потенциал путем передачи российских технологий, — заявил Ланьков.

Профессор также отметил, что Ким Чен Ын совершил зарубежный визит впервые после пандемии. Его поездка пришлась именно на Россию, подчеркнул он.

Ким Чен Ын посетил Россию 12 сентября. Он прибыл в страну на спецпоезде, после чего встретился с Путиным на космодроме Восточный. Лидер Северной Кореи также побывал в Приморье и Дальневосточном федеральном университете.

Ранее первый замглавы МИД Южной Кореи Чан Хо Чжин призвал российскую сторону прекратить военное сотрудничество с КНДР. Он пригласил посла РФ в Сеуле Андрея Кулика, заявив ему, что Москва должна соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН.