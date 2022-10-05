Во время учений Южной Кореи и США одна из ракет упала на базе Yonhap: в ходе учений Южной Кореи и США одна из выпущенных ракет упала на военной базе

Фото: AP/ТАСС

Баллистическая ракета Hyunmoo-2, выпущенная во время совместных учений Южной Кореи и США, упала на территории военной базы. Жители города Каннын видели яркую вспышку и слышали сильный грохот, который, возможно, раздался с места учений, сообщает Yonhap.

Агентство уточнило, что ракета класса «земля — земля» не взорвалась. В результате инцидента обошлось без жертв и пострадавших.

После инцидента загорелся двигатель (топливо), вспыхнул огонь. Боеголовка не взорвалась. Остальные подробности все еще устанавливаются, — цитирует Yonhap представителя вооруженных сил.

Ранее стало известно, что США и Южная Корея провели испытания ракет «земля — земля» в ответ на запуск ракеты со стороны КНДР. Каждая сторона выпустила по две баллистические ракеты малой дальности — ATACMS американского производства и Hyunmoo-2 южнокорейского производства.