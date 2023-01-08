Во время бунта в тюрьме Мьянмы один человек погиб и еще 63 получили травмы

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Смертью одного из заключенных завершился бунт в одной из тюрем Мьянмы, сообщает новостной портал «Иравади». Еще 63 заключенных получили различные травмы.

По официальной информации, столкновения начались после конфискации у одного из заключенных нелегально переданного мобильного телефона. Однако, как полагает издание, реальной причиной мог стать жестокое обращение тюремщиков с политическими заключенными.

Погибшим оказался 35-летний политический заключенный, получивший срок за терроризм. Его убили тремя выстрелами в голову из боевого оружия.

В декабре во Владивостоке мужчина, арестованный по делу о групповом изнасиловании и разбое, напал с заточкой на сотрудницу Следственного изолятора. Злоумышленник планировал побег из СИЗО. Его попытка была пресечена, а пострадавшей была оказана медицинская помощь. Арестант напал на девушку-надзирателя в тот момент, когда она выводила его на прогулку. Преступление было оперативно пресечено сотрудниками дежурной смены СИЗО.

Кроме того, Преображенский суд Москвы вынес постановление об аресте адвоката из Карачаево-Черкесии Марины Джантемировой, которая пыталась пронести в следственный изолятор «Матросская Тишина» мобильные телефоны и другие запрещенные предметы. Под стражей она пробудет до февраля. Помимо мобильных телефонов, она пыталась пронести для арестантов игральные карты, лекарства и жидкость, содержащую сильнодействующие вещества.