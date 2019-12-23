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Сотрудники вьетнамской таможни изъяли в порту Хайфона 1,7 тонны чешуи панголина и 330 кг слоновой кости, которые были запрятаны в три деревянных контейнера.

Груз прибыл в азиатскую страну из Нигерии, отмечает Reuters. На панголинов охотятся ради мяса и чешуи, из-за чего млекопитающие находятся под угрозой вымирания. Знахари считают, что чешуя этих животных лечит астму и раковые заболевания, однако научно это не доказано.

Ранее NEWS.ru писал, что в аэропорту Бангкока полиция изъяла партию слоновой кости весом около 150 килограммов. В грузе обнаружили три больших бивня африканских слонов и около 30 отдельных фрагментов слоновой кости.