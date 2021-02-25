Во Вьетнаме разрешили применять вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/04dff78c-77f1-11eb-9991-96000091f725_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство здравоохранения Вьетнама разрешило использование на территории республики вакцины от коронавируса «Спутник V». Она стала для Вьетнама третьим препаратом от COVID-19 после вакцины англо-шведской компании AstraZeneca и американской Moderna.

Об этом сообщает ТАСС. Сроки поставки «Спутника V» в Азию, а также возможные объёмы пока не называются.

Вьетнам стал для российского препарата уже 38-й страной в мире, где разрешили его применение. Вакцинация в республике пока не начиналась. Там смертоносной инфекцией заразилось всего 2,4 тыс. человек, 35 из которых умерли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналист Тим Макналти назвал позором Евросоюза факт вакцинации во время гастролей по России итальянской певицы Анны Марии Кьюри «Спутником V». Он отметил, что итальянка ещё и раскритиковала европейских чиновников за плохую организацию прививок от коронавируса в Европе.