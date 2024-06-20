Во Вьетнаме показали «теневой» портрет Путина Во Вьетнаме с помощью тени от скульптур берез и коня показали портрет Путина

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин на концерте в Большом оперном театре в Ханое

Во время концерта на сцене Большого оперного театра в Ханое в честь визита президента России Владимира Путина во Вьетнам изобразили портрет российского лидера. Для использовали тень, образованную при вращении скульптур коня и берез, сообщил корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, в ходе представления на темное полотно проецировался свет, проходивший через скульптуры деревьев и вставшего на дыбы животного. Были продемонстрированы два изображения, на одном из которых был глава государства в молодости, а на втором уже в должности президента РФ.

По словам диктора, на первом портрете изобразили «молодого человека, который горит желанием видеть Россию сильной». Про второе изображение было сказано, что человек на нем посвятил построению могущественной и суверенной России всю свою жизнь.

Ранее сообщалось, что ханойский отель «Метрополь» приготовил угощение для приема от имени главы Вьетнама То Лама в честь российского президента Владимира Путина, приехавшего во Вьетнам с визитом. Главам государств предложили суп с морскими ушками и крабом и хлеб и оливковым маслом. На десерт лидерам и членам их делегаций предложили мороженое из кокоса и лонгана. Также предлагалось мороженое со вкусом риса.