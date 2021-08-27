Во Франции сообщили о захвате талибами части аэропорта в Кабуле

Захватившие почти весь Афганистан талибы взяли под контроль часть военного сектора международного аэропорта в Кабуле. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя талибов Билала Карими.

Сегодня три важных места в военной части аэропорта Кабула были освобождены американцами и находятся под контролем Исламского Эмирата (самоназвание политической системы талибов. — NEWS.ru), — говорится в сообщении агентства.

Карими уточнил, что под контролем американцев остаётся небольшая часть аэропорта.

Ранее стало известно, что управление аэропортом Кабула будет передано талибам после ухода американских войск из Афганистана. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Так он ответил на вопрос о том, под чьим контролем окажется аэропорт имени Хамида Карзая после 31 августа.