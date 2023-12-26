Влияние Центробанка Китая уменьшилось FT: роль Центробанка Китая снизилась из-за передачи части функций компартии

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В Китае происходит снижение роли Центробанка в принятии решений и в установлении связей с международными партнерами, пишет Financial Times. Многие функции регулятора перешли Центральной финансовой комиссии (CFC), которой руководит Коммунистическая партия.

Новое Национальное управление финансового регулирования (NAFR) будет контролировать финансовую деятельность, за исключением рынка ценных бумаг, и оно планирует объединить более 1,6 тыс. региональных отделений Центробанка. Эти изменения привели к снижению статуса Национального банка Китая (НБК).

Эксперт из Оксфордского университета Джордж Магнус считает, что реформы в сфере финансовой деятельности ЦБ были попыткой правительства экспериментировать с финансовой либерализацией, но сейчас возможностей для этого стало меньше, и государство вновь занимает доминирующую позицию в экономике.

Хотя Китайский ЦБ до этого действовал под руководством Госсовета, его полномочия были неизменны. Он славился как «место талантов» среди высшего руководства, и его технократы играли ключевую роль в финансовом регулировании в течение последних 30 лет.

Ранее сообщалось, что рост экономики Китая резко замедлился после активного развития, длившегося более 40 лет. По мнению аналитиков Линлин Вэй и Стеллы Ифань Се, это явление связано с высокой закредитованностью, а также с ухудшением отношений со странами Запада. Эксперты уверены, что КНР так и не удастся опередить США в рейтинге крупнейших экономик мира.