Власти Южной Кореи ужесточат меры из-за пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/435fb718-2cba-11eb-9bfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Shin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководство Южной Кореи с 24 ноября повысит на одну ступень уровень социального дистанцирования — с существующего 1,5 до 2 м — для столичного региона на фоне продолжающегося роста числа заражений коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), рассказал во время пресс-конференции глава Минздрава азиатской страны Пак Нын Ху.

Он добавил, что ситуация очень сложная, новые меры будут действовать две недели. Кроме этого, треть всех государственных служащих и работников госкомпаний переведут на удалёнку, пишет РИА Новости.

По информации Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), 22 ноября медики в стране выявили 330 новых случаев COVID-19, 200 из них пришлось на Сеул. За всё время пандемии в Южной Корее заразились 30 733 граждан, умерли 505, 87 пациентов находятся в тяжёлом или критическом состоянии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по данным на утро 22 ноября, за минувшие сутки в России выявлен 24 581 случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Впервые за несколько дней в нашей стране не обновлён рекорд по суточной заболеваемости — она чуть снизилась по сравнению с предыдущим днём. Однако уменьшилось и число выздоровевших за сутки — 18 008 человек против 26 021 накануне.