Администрация президента Республики Корея раскритиковала слова посла США в Сеуле Гарри Харриса о необходимости южнокорейских властей консультироваться с Вашингтоном по вопросам контактов с КНДР.
По мнению представителей Южной Кореи, это заявление является «весьма неуместным»,
16 января Харрис заявил, что Республике Корея нужно консультироваться с США по вопросам сотрудничества с КНДР, чтобы избежать недопонимания и возможных санкций.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Республики Корея Мун Чжэ Ин приветствовал решение своего американского коллеги Дональда Трампа поздравить с днём рождения лидера КНДР Ким Чен Ына.
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