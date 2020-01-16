https://static.news.ru/photo/e9faf546-3905-11ea-8af2-fa163e074e61_660.jpg Гарри Харрис Фото: United States Navy/wikimedia.org

Администрация президента Республики Корея раскритиковала слова посла США в Сеуле Гарри Харриса о необходимости южнокорейских властей консультироваться с Вашингтоном по вопросам контактов с КНДР.

По мнению представителей Южной Кореи, это заявление является «весьма неуместным», передаёт Yonhap News.

16 января Харрис заявил, что Республике Корея нужно консультироваться с США по вопросам сотрудничества с КНДР, чтобы избежать недопонимания и возможных санкций.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Республики Корея Мун Чжэ Ин приветствовал решение своего американского коллеги Дональда Трампа поздравить с днём рождения лидера КНДР Ким Чен Ына.