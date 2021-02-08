Власти Южной Кореи могут закупить «Спутник V» в качестве резерва

https://static.news.ru/photo/6355ab10-69e9-11eb-94da-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Южной Кореи могут закупить российскую вакцину «Спутник V» против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в качестве резервного препарата. Кроме того, руководство страны обсудит приобретение и других «прививок».

Вопрос поставок «Спутника V» возник после информации о низкой эффективности созданной в Оксфордском университете вакцины AstraZeneca, принцип которой похож на технологию из РФ, пишет РИА Новости.

Что касается российского препарата «Спутник V», учитывая неопределённость на фоне проблем с закупками и изменёнными штаммами инфекции, мы собираемся и дальше рассматривать возможность дополнительных закупок всех имеющихся вакцин. На данный момент контракт или какие-то другие моменты конкретно не рассматриваются, — заявила руководитель Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) Чон Ын Гён.

Сеул собирается дать старт вакцинации в феврале 2021 года. Первыми препарат получат медики, непосредственно контактирующие с инфицированными. Накануне премьер страны Чон Се Гюн рассказал, что дозы AstraZeneca для 2,19 млн граждан привезут в первой половине 2021-го, 8 февраля стало известно, что на последней неделе февраля в республику прибудут ампулы AstraZeneca для 750 тысяч жителей.

Технология AstraZeneca демонстрирует низкую эффективность против слабых и средних форм южноафриканского варианта вируса, а общие показатели противодействия недугу составили 62,1%. В ЮАР приостановили из-за этого план вакцинации данным препаратом. В это же время эффективность «Спутника V» — около 91,6%. ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.

Накануне Израиль стал первой в мире страной, где прививку от COVID-19 сделали более половины жителей. По официальным данным, в стране, где живут 8,9 млн человек, вакцинировались от коронавируса 5,54 млн израильтян, или 62,42% населения. Второе место по доле вакцинировавшихся занимают ОАЭ (44,79%), на третьей строчке Сейшельские Острова (40,49%). По количеству сделанных прививок по-прежнему лидируют США (42 млн привитых). На втором месте идёт Китай (31,2 млн). Замыкает тройку Великобритания (12,6 млн), писал NEWS.ru.