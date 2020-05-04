Власти Японии продлили режим ЧС до 31 мая

https://static.news.ru/photo/2695e468-8de6-11ea-95d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Японские власти приняли решение о продлении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) до 31 мая в рамках борьбы с распространением коронавируса.

О таком решении сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ в ходе заседания правительственного штаба. При этом он отметил, что ограничения могут снять досрочно, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки в России зафиксирован 10 581 случай новой коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заболевших составило 145 268 в 85 регионах. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Жертвами коронавирусной инфекции в России за прошедшие сутки стали 76 человек.