Власти Японии пообещали следить за поездкой Путина на Курильские острова

Фото: Sergey Frolov/Danita Delimont/Global Look Press

Курильские острова

Правительство Японии намерено следить за поездкой президента России Владимира Путина на Курильские острова, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Есимаса Хаяси. По его словам, которые приводит ТАСС, власти страны отреагируют на визит российского лидера «соответствующим образом». Отвечая на вопросы журналистов, Хаяси отметил, что Япония также намерена сохранить введенные против России санкции.

Я воздержусь от того, чтобы комментировать каждое заявление российских правительственных лиц. Однако правительство будет следить за ситуацией и реагировать соответствующим образом, — заявил генсек.

Хаяси напомнил, что власти Японии ввели против России санкции в связи с ситуацией на Украине. По его словам, в Токио намерены продолжить поддержку Киева. Подчеркивается, что МИД России прекратил переговоры с Японией о мирном соглашении после введения санкций.

Президент России ранее заявил, что он ни разу не был на Курильских островах и хотел бы посетить их. При этом он не стал уточнять дату поездки. Отмечается, что за последнюю неделю глава государства посетил Хабаровский край и Чукотский автономный округ, обсудив вопросы развития дальневосточных городов и побеседовав с местными предпринимателями.