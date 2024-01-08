Власти Японии обновили данные о числе жертв январских землетрясений Число жертв землетрясений в Японии с 1 января достигло 168 человек

Фото: Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press

Число жертв серии землетрясений, которые продолжаются в Японии с 1 января, достигло 168 человек, не менее 560 человек пострадали, пишет Kyodo. Пропавшими без вести числятся 323 жителя. В ликвидации последствий подземных толчков спасателям помогают подразделения сил самообороны.

Больше всего от стихии пострадала префектура Исикава: там полностью или частично разрушено по крайней мере 1370 домов. Ситуация усугублялась пожарами, из-за которых сгорело около 300 построек. Чрезвычайное положение сопровождается перебоями с электроэнергией и водой, нехваткой топлива.

Накануне сообщалось о 128 погибших, при этом число травмированных по состоянию на 8 января не изменилось. О местонахождении 222 граждан не было известно.

Спасателям удавалось найти выживших под обломками. Так, один человек был обнаружен спустя 120 часов, которые он провел под завалами своего жилища. Также удалось найти пожилую женщину, находившуюся под руинами собственного дома более 72 часов.

Одно из землетрясений нанесло ущерб энергетическому оборудованию на атомной электростанции «Сика». По информации СМИ, произошла значительная утечка масла, используемого для изоляции и охлаждения. Объем потерь составил около 10 тысяч литров, однако угроза безопасности не фиксируется.

6 января метеорологическое управление Японии сообщило о необычном землетрясении с противоречивыми характеристиками, оно произошло в центре страны. По данным ведомства, магнитуда сейсмособытия составила 4,4, что является типичной характеристикой афтершока. При этом интенсивность по японской шкале достигла 6, что говорит о сильном землетрясении.