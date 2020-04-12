Власти Таиланда отменили празднование Нового года из-за коронавируса

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Празднование традиционного тайского Нового года — Сонгкрана — отменено из-за распространения коронавируса.

Пресс-секретарь центра по борьбе с COVID-18 Таиланда Тхависин Висануйотхин предупредил сограждан, что любые собрания на улицах с целью празднования Сонгкрана запрещены, как и традиционные обливания водой. Он подчеркнул, что коронавирус долго сохраняется во влажной среде и может передаваться через воду, попадающую на лицо и руки.

Все храмовые праздники и ярмарки в честь праздника в Таиланде отменены. Все религиозные церемонии будут транслироваться в Интернете и по телевидению, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что у жительницы тайской провинции Чайяпхум был повторно выявлен коронавирус после выздоровления и выписки из больницы.

В мире, согласно последним данным, насчитывается 1,78 млн инфицированных COVID-19. Скончались более 108 тысяч человек, выздоровели — около 406 тысяч. В России на сегодняшний день зафиксировано 15,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1291 человек, умерли — 130.