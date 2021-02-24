Власти Таиланда хотят отменить карантин для вакцинированных гостей страны

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Правительство Таиланда обсуждает возможность отмены 14-дневного карантина для туристов, вакцинированных от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), заявил премьер-министр страны Прают Чан-Оча. До этого власти отвергали подобные послабления, настаивая на обязательной самоизоляции только что прибывших путешественников. Чиновники считали, что данные о надёжной защите организма от COVID-19 при наличии прививки до сих пор отсутствуют.

По информации Управления по туризму Таиланда (TAT), въезд вакцинированным гостям без обязательного карантина разрешат к третьему кварталу 2021-го. Но таким гражданам всё равно придётся пройти проверочные тесты, передаёт АТОР. В TAT уверены, что сейчас все офисы ведомства в разных государствах проводят мониторинг кампаний вакцинации, чтобы помочь с разработкой правил въезда в страну.

Кроме того, россияне с 1 марта 2021 года смогут ездить в Грузию при отрицательных результатах теста на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), рассказал премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили во время брифинга по итогам заседания межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что посольство Соединённых Штатов Америки в РФ снова начнёт выдавать туристическую визу (B1/B2) с 1 марта, рассказали в Госдепе США. Заявления будут принимать только от людей, которые могут рассчитывать на получение въездного документа без прохождения собеседования. Работу генконсульств США в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке ограничили в марте 2020 года.