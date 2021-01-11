Власти Таиланда будут предлагать туристам «гольф-карантин»

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Министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн выступил с инициативой разрешить иностранным туристам проводить карантин на гольф-курортах страны. Такие меры позволят увеличить число гостей в период пандемии COVID-19, считает министр.

Мы обсуждаем с министерством здравоохранения и целевой группой по коронавирусу предложение устроить прохождение карантина для туристов в некоторых отелях и гольф-клубах с медицинскими сертификатами, — отметил Ратчакитпракарн, слова которого приводит Bangkok Post.

Он также добавил, что туристы смогут проводить две недели на курорте, передвигаться по территории гостиницы и играть в гольф. Специальная визовая схема, запущенная в 2020 году, привлекла в страну порядка 1 тысячи путешественников.

По состоянию на 11 января в Таиланде зафиксировано 10 547 случаев заражения COVID-19. За последние сутки число заражённых выросло на 249 человек. Общее число смертей от коронавирусной инфекции составляет 67 человек. От заболевания излечились 6 566 пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что все прибывающие в Великобританию должны предоставить отрицательный тест на COVID-19, следует из сообщения посольства страны в Москве.

Соответствующее решение принято в связи с распространением новых штаммов коронавируса. Уточняется, что тест должен быть проведён не позднее, чем за 72 часа до отправления в страну.