Власти Шри-Ланки сообщили о начале выдачи бесплатных виз россиянам На Шри-Ланке вступило в силу решение о выдаче россиянам бесплатных виз

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Шри-Ланка

Решение властей Шри-Ланки о выдаче бесплатных виз гражданам России вступило в силу, соответствующее постановление размещено на сайте электронной регистрации туристов департамента иммиграции и эмиграции страны. Кроме россиян, под действие документа также подпадают граждане КНР, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии.

Постановление, призванное запустить пилотную программу по восстановлению туристической отрасли, будет действовать до 31 марта 2024 года. Заявку на электронную визу граждане перечисленных стран должны подать до прибытия на остров. Туристы смогут находиться на Шри-Ланке 30 дней. Двукратный въезд разрешен с даты первого прибытия на остров в течение 30 дней. Если данный период истечет после 31 марта 2024 года, заявитель не сможет бесплатно продлить визу.

Республиканское управления по развитию туризма назвало данные о турпотоке на остров за первые девять месяцев 2023 года. В лидерах среди стран, которым разрешили бесплатное получение виз, оказалась Индия, чья доля в общем турпотоке на Шри-Ланку составила 19,7%. Далее идут Россия (13%) и Китай (4,6%).

Ранее сообщалось, что в октябре российские туристы составили 10% общего притока зарубежных гостей в Шри-Ланку. Не менее 10 629 россиян посетили островное государство в прошлом месяце. В октябре по числу иностранных гостей Россия заняла второе место. На первом оказалась Индия, на эту страну пришлось 26% от общего числа прибытий (28,2 тысячи туристов). На третьем месте Великобритания с 8% (8,4 тысячи человек).