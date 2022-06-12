Власти Шри-Ланки признали зависимость от российской нефти Премьер Шри-Ланки Викрамасингхе заявил, что республика может быть вынуждена снова покупать нефть у России

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Шри-Ланка может быть вынуждена снова покупать нефть у России, заявил премьер-министр республики Ранил Викрамасингхе, пишет Associated Press. Он отметил, что страна нуждается в углеводородах и на сегодняшний день пытается получить нефть и уголь от традиционных поставщиков на Ближнем Востоке, однако в случае проблем с поставками, придется закупать сырье у РФ.

Шри-Ланка может быть вынуждена покупать больше нефти у России, поскольку островное государство отчаянно ищет топливо в условиях беспрецедентного экономического кризиса, — сказал премьер.

Он добавил, что Москва также предложила республике пшеницу, подчеркнув, что острая нехватка продовольствия в стране может продолжиться до 2024 года. Викремесингхе также указал, что Шри-Ланка готова принять дополнительную финансовую помощь от Китая, несмотря на растущий долг.

Ранее президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса создал министерство по поощрению технологий и инвестиций для преодоления последствий самого глубокого экономического кризиса со времени провозглашения независимости страны в 1948 году. Ведомство будет содействовать поступлению прямых иностранных и местных частных капиталовложений в национальную экономику для развития.