Власти Шри-Ланки опровергли информацию об отказе продлевать визы россиянам

Кабинет министров Шри-Ланки не принимал решение о приостановке продления долгосрочных туристических виз россиянам и украинцам, сообщила пресс-служба офиса президента Ранила Викрамасингхе. В связи с этим в стране начнут расследование, в ходе которого планируется выявить ответственных за распространение информации без одобрения правительства.

Президент Ранил Викрамасингхе поручил провести расследование по поводу распространенного без предварительного одобрения кабинета министров уведомления [департамента иммиграции] о том, что российские и украинские туристы должны покинуть страну в течение 14 дней. Правительство Шри-Ланки официально не принимало решения об отмене продления виз, которые ранее были предоставлены туристам, — говорится в сообщении.

Ответственным за проведение расследования назначено Министерство общественной безопасности. В ведомстве пообещали «тщательно» разобраться в этой ситуации.

Ранее генеральный комиссар миграционной службы страны Харша Илукпития заявил, что правительство Шри-Ланки приняло решение прекратить продление долгосрочных туристических виз гражданам России и Украины. По его словам, туристы с подобными визами должны будут покинуть страну до 7 марта.