Власти Шри-Ланки не будут вводить санкции против россиян

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Российские туристы очень важны для Шри-Ланки, поэтому власти страны не собираются вводить против них какие-либо санкции. Напротив, путешественники из России являются желанными гостями и их ждут на острове, рассказала ТАСС гендиректор государственного Управления по развитию туризма Шри-Ланки Дхаммика Виджаясингхе.

Это (санкции. — NEWS.ru) международная политика, мы нейтральное государство. Мы этим не занимаемся. <...> И мы не вводим и не собираемся вводить никаких санкций, — заверила она.

Собеседница агентства отметила, что российские путешественники входят в первую десятку на туристическом рынке страны, а в 2021–2022 годах и вовсе «номер один». По её словам, россияне очень смелые, даже во время пандемии коронавируса они одними из первых начали посещать остров.

Глава ведомства добавила, что из-за нынешнего политического кризиса в стране число иностранных туристов падает. При этом она заверила, что власти серьёзно работают над тем, чтобы оградить отдыхающих от любых неприятностей и обеспечить их безопасность.

В первой половине апреля на Шри-Ланке начались протесты против резкого падения уровня жизни, нехватки топлива, продовольствия и товаров первой необходимости. Власти ввели строгую экономию ресурсов и сократили импорт. В начале мая в стране вспыхнули беспорядки, в результате чего правительство ушло в отставку.

Новый премьер-министр Ранил Викрамасингхе заявил, что экономическая ситуация остаётся крайне сложной. По его словам, следующие несколько месяцев будут самыми тяжёлыми в жизни страны.