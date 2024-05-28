Власти популярного у россиян курорта хотят возобновить прямое авиасообщение В Индонезии захотели запустить прямые рейсы на Бали из России

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Власти Индонезии намерены запустить прямые авиарейсы на остров Бали из России, заявил министр туризма и креативной экономики Сандиага Уно в рамках еженедельного брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале министерства туризма. По его словам, прямые рейсы на популярный курорт для российских туристов планируется восстановить уже в следующем курортном сезоне.

Министр отметил, что Индонезия работала над этим уже в течение двух последних лет и сейчас сотрудничает с Минтрансом по этому вопросу. Он выразил надежду, что это удастся реализовать в этом году.

Согласно утверждениям Уно, почти 90% российских туристов знают о Бали и считают его основным направлением для отдыха. Он также отметил, что российские туристы обычно проводят отпуск на Бали в кругу семьи и выбирают роскошные условия для своих поездок.

Ранее коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский и другие участники рынка сообщили, что банки Турции обещают расширить прием платежей из России в июне, рассказали. По их данным, турецкая сторона пополнит «зеленый список» рядом категорий товаров.

Также эксперт по туризму Татьяна Сапронова заявила, что странами для идеального отпуска, куда можно отправиться из России без визы, являются Турция, Египет, ОАЭ, Абхазия и Таиланд. Она отметила, что в Турции много живописных пляжей. Кроме того, по ее словам, такой отдых понравится любителям истории.