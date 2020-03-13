Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в кратчайшие сроки обновить прогноз социально-экономического развития страны и план по бюджетным расходам.
По словам главы государства, необходимо переориентировать расходные статьи бюджета на обеспечение занятости, поддержку малого и среднего бизнеса.
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Ранее NEWS.ru писал, что двух пациентов, инфицированных коронавирусом, обнаружили в Казахстане. Это первые случаи заражения COVID-19 в центральноазиатской республике.
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