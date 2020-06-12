Власти Пекина ввели военное положение из-за новой вспышки COVID-19

https://static.news.ru/photo/f0b6cedc-ad9f-11ea-b7c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press

Военное положение введено на юге Пекина. В городе зафиксировали ещё 49 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

По данным Bloomberg, вспышка COVID-19 произошла на одном из оптовых рынков, который находится на юге города. Сейчас в районе Фэнтай работают специалисты, дезинфицирующие все здания.

С начала пандемии коронавируса в Китае было зафиксировано 83 064 случая заражения. Число ввозных составляет 1803, из них 1740 человек уже выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Китай поддерживает проведение независимого расследования причин пандемии коронавируса на базе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй. Однако Пекин выступил против политизации данного вопроса.