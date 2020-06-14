Власти Пекина объявили о крайне высоком риске распространения коронавируса

https://static.news.ru/photo/cd846fc6-aebe-11ea-b23a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ren Chao/Xinhua

Вспышка коронавируса на крупнейшем оптовом рынке китайской столицы, Синьфади, чревата распространением заболевания в городе, заявил глава пресс-службы правительства Пекина Сюй Хэцзянь.

Уточняется также, что протестированы на COVID-19 почти 76,5 тысяч пекинцев и в 59 случаях анализы показали активную фазу заболевания. Уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранений вновь повышен до II, передаёт РИА Новости.

Хэцзянь подчеркнул, что властями будут приняты самые решительные меры, в том числе будет проведено эпидемиологическое расследование не только на рынке, но и в соседних районах, будет проведено дополнительное тестирование населения.

В связи с кластерной вспышкой на рынке Синьфади, в Пекине очень высокий риск распространения эпидемии, — обозначил ситуацию представитель правительства.

Как писал NEWS.ru ранее, крупнейший рынок сельскохозяйственной продукции в Пекине был закрыт после того, как на разделочной доске там был обнаружен коронавирус. Несмотря на это, столица Китая не испытывает проблем с продовольствием и регулярно снабжается продуктами первой необходимости. Об этом сообщил инспектор департамента коммерции Пекина Ван Хунцунь.