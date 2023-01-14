Власти Монголии предложили переписать конституцию Премьер Монголии Оюун-Эрдэнэ предложил обсудить переход к парламентской республике

Фото: kremlin.ru

Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ

В Монголии необходимо провести референдум с целью адаптировать конституцию под запросы государства, заявил премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время конференции «Политические, экономические и правовые решения — общественный консенсус». По его мнению, главный закон страны, который был принят в 1992 году, выполнил свою историческую роль мирного перехода от коммунистического строя к демократическому и теперь его необходимо менять. Премьер уточнил, что одним из предложенных пунктов будет переход Монголии к парламентской республике, передает mpress.mn.

Сегодня стоит отметить, что президент Монголии сыграл историческую роль в пользу парламентского правления. <...> Во-первых, можно понемногу продвигаться к проведению реформы, которая перепишет конституцию. Из процесса принятия закона видно, что народный референдум может занять много времени. Во-вторых, действующий закон может быть отменен, — сказал Оюун-Эрдэнэ.

Также он заявил, что власти страны могут реформировать отраслевые и прочие законы Монголии, не затрагивая конституцию.

Премьер-министр Монголии подчеркнул, что с 1992 года население страны увеличилось с 2,2 млн до 3,4 млн человек, а экономика выросла в в 13–17 раз. Несмотря на это, государство имеет внешний долг, который в два раза превышает ВВП и в пять раз больше бюджета страны. По мнению Оюун-Эрдэнэ, над этим следует работать.

5 декабря в столице Монголии вспыхнули массовые протесты после сообщения о масштабной краже угля на сумму $1,8 млрд. Демонстранты требовали раскрыть имена подозреваемых, среди которых, как считают протестующие, могут быть высокопоставленные политики. Они также предприняли попытку штурма здания правительства.