Власти Малайзии арестовали российский танкер Власти Малайзии арестовали российский танкер «Приморье» в 24 милях от берега

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Российский танкер «Приморье», приписанный к порту Находка, с российским экипажем, арестован властями Малайзии в море в 24 милях от берегов малайзийской провинции Джохор, сообщает специализированный портал по морским перевозкам «Морской бюллетень». Судно обвинили в якорной стоянке на территории исключительной экономической зоны Малайзии без разрешения малайзийских властей.

Танкер стоял на якоре среди множества торговых судов, также ожидавших в этом районе новых заказов на перевозки. По утверждениям малайзийской стороны, остальные суда имели разрешения Малайзии на якорную стоянку в этом районе, — заявил эксперт по мировым морским перевозкам Михаил Войтенко.

Он добавил, что аресты малайзийскими властями судов, встающих на якорную стоянку вне территориальных вод, но в пределах исключительной экономической зоны Малайзии, случаются нередко.

Отмечается, что экипаж «Приморья» состоит из 21 россиянина — это 19 мужчин и две женщины.

Ранее газета Times of India сообщила, что в индийском штате Керала арестовали российский сухогруз с оружием. Владельцы судна не заплатили за заправку топливом около $24 тысяч, однако суд разрешил произвести разгрузку, так как товар не имеет отношения к иску. Вооружение было поставлено военно-морским силам Индии.