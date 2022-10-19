Председатель Национальной ассамблеи Лаоса Сайсомфон Фомвихан пригласил туристов из России посетить страну перед запуском прямого авиарейса из Владивостока. Рейсы во Вьентьян будут выполняться еженедельно, сообщает представительство МИД РФ во Владивостоке в Telegram.
В преддверии ожидаемого открытия 29 октября авиасообщения Владивосток — Вьентьян член политбюро и председатель Национального собрания, господин Сайсомфон Фомвихан, пригласил туристов из России посетить Лаос, — отмечается в сообщении.
Осуществлять рейсы между Владивостоком и Вьентьяном будет авиакомпания «Уральские авиалинии». Предполагается, что самолеты станут летать по маршруту каждую субботу.
Фомвихан подчеркнул, что некоторые лаосцы владеют русским языком, это сделает проще пребывание россиян в Лаосе. В азиатской стране туристы могут ознакомиться с буддистскими храмами, посмотреть горные хребты и водопады.
Ранее «Известия» со ссылкой на вице-президента АТОР по выездному туризму Артура Мурадяна сообщили, что Грузия может ввести лимит в три месяца на пребывание в стране россиян. Сейчас россияне могут находиться на территории республики в течение года.