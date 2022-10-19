Власти Лаоса пригласили туристов из России перед запуском прямого рейса В Нацассамблее Лаоса пригласили российских туристов перед запуском прямого рейса

Председатель Национальной ассамблеи Лаоса Сайсомфон Фомвихан пригласил туристов из России посетить страну перед запуском прямого авиарейса из Владивостока. Рейсы во Вьентьян будут выполняться еженедельно, сообщает представительство МИД РФ во Владивостоке в Telegram.

В преддверии ожидаемого открытия 29 октября авиасообщения Владивосток — Вьентьян член политбюро и председатель Национального собрания, господин Сайсомфон Фомвихан, пригласил туристов из России посетить Лаос, — отмечается в сообщении.

Осуществлять рейсы между Владивостоком и Вьентьяном будет авиакомпания «Уральские авиалинии». Предполагается, что самолеты станут летать по маршруту каждую субботу.

Фомвихан подчеркнул, что некоторые лаосцы владеют русским языком, это сделает проще пребывание россиян в Лаосе. В азиатской стране туристы могут ознакомиться с буддистскими храмами, посмотреть горные хребты и водопады.

Ранее «Известия» со ссылкой на вице-президента АТОР по выездному туризму Артура Мурадяна сообщили, что Грузия может ввести лимит в три месяца на пребывание в стране россиян. Сейчас россияне могут находиться на территории республики в течение года.