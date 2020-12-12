Власти Китая закрыли приграничный с Россией город из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/1fa932ae-3c87-11eb-9795-fa163e074e61_660.jpg Дуннин Фото: xue siyang/wikimedia.org

Власти Китая полностью останавливают транспортное сообщение с городом Дуннин в провинции Хэйлунцзян на границе с РФ. Экстренные меры связаны с повышенной угрозой вспышки коронавирусной инфекции.

Жители Дуннина после 00:00 13 декабря (19:00 мск 12 декабря) не смогут покинуть город, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную руководящую рабочую группу по противодействию эпидемиологической угрозе. Также остановлена работа общественного транспорта, а владельцам ТС запрещено использовать свои автомобили до «особого распоряжения правительства».

Магазины, рынки и прочие торговые точки, а также коммунальные службы должны в течение пяти дней предоставить местной администрации результаты тестов на COVID. В городе разрешено перемещение только автомобилей медучреждений, транспорта, перевозящего продукты, либо автомобилей, получивших специальное разрешение.

В провинции Хэйлунцзян, расположенной на северо-востоке Китая, зафиксировано всего пять случаев заболевания коронавирусом, при этом в трёх случаях болезнь проходит бессимптомно.

Как писал NEWS.ru, власти китайских городов Суйфэньхэ и Дуннин, расположенных на границе с Россией, ввели 10 декабря режим «военного времени» после выявления случаев заражения коронавирусом.