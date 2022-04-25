Стало известно о резком росте смертей от COVID-19 в Шанхае

Власти КНР сообщили о резком росте смертей из-за COVID-19 в изолированном почти месяц Шанхае. Как сообщает телеканал CNA со ссылкой на данные Комитета по вопросам гигиены и здоровья, за сутки в мегаполисе скончался 51 человек с положительным тестом на COVID-19. При этом число новых случаев заражений упало до 16,983 с 19,657 днём ранее.

Накануне число умерших составило 39 человек. Почти все они были в преклонном возрасте: от 70 до 101 года. Власти называют причиной смерти обострение хронических заболеваний на фоне коронавируса.

Локдаун в Шанхае был введён 28 марта. С этого числа прекратили работу большинство предприятий, рынков и магазинов, людям было приказано оставаться дома. Город с населением 26 млн человек был закрыт в рамках усилий властей КНР по поиску наиболее эффективного метода предотвращения новых возможных вспышек пандемии коронавируса. Причиной стал рост заболеваемости атипичной пневмонией («близкий родственник» COVID-19)

В численном выражении произошедшая в КНР вспышка COVID-19 превзошла все предыдущие. Причём для Китая это стало лишь второй волной коронавируса, в то время как большая часть стран прошла уже через четыре такие волны. В Шанхае, эпицентре вспышки COVID-19, две недели действовал режим локдауна: статус закрытых был присвоен 7624 районам, 2460 переведены в разряд контролируемых, а 7565 стали районами, где принимаются меры предосторожности.