Власти КНР: Почти 60 тысяч жителей Китая скончались за пять дней

Фото: Michael Nagle/Xinhua/Global Look Press

Власти Китая сообщили, что 59 938 человек с COVID-19 умерли в медучреждениях в период с 8 по 12 января 2023 года, передает «Интерфакс». 5,5 тысяч из них умерли непосредственно от респираторных проблем, остальные — от осложнений других патологий на фоне вирусной инфекции.

Средний возраст скончавшихся людей — около 80 лет. Эта статистика не отражает число смертей за пределами здравоохранительных учреждений.

В декабре власти Китая сняли ряд ограничений по своей политике «нулевой толерантности» по отношению к COVID-19. В эти меры входили локдауны и карантин для людей, контактировавших с заболевшими.

В конце декабря от более полутысячи врачей из разных провинций КНР потребовали приехать в столицу, которую накрыла волна заражений коронавирусом, невиданная за последние три года. Власти Китая начали более подробно оглашать масштабы новой волны эпидемии после того, как от COVID-19 умерло несколько знаменитых людей — оперная певица, известный футболист и модный дизайнер.

23 декабря издание Bloomberg со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения страны сообщало, что за один день в Китае заболели коронавирусом почти 37 миллионов человек. Эта вспышка COVID-19 стала самой массовой за историю пандемии.