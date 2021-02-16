Власти КНДР будут казнить за южнокорейское видео

https://static.news.ru/photo/0248a98c-7086-11eb-ac09-96000091f725_660.jpg Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press

В Северной Корее ужесточили максимальное наказание за ввоз и распространение видеоматериалов из Южной Кореи. Теперь за это преступление могут подвергнуть смертной казни.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, за просмотр видеозаписей из Южной Кореи человека могут приговорить к 15 годам лишения свободы. Раньше максимальное наказание составляло пять лет тюрьмы. Новый закон направлен на предотвращение капиталистической пропаганды на территории КНДР, уверены журналисты.

Ранее сообщалось, что в Северной Корее казнили гражданина, который нарушил ограничительные меры на фоне коронавирусной инфекции. Он занимался контрабандой китайских товаров через границу, которая была закрыта на протяжении практически всего 2020 года. Казнь была показательной и публичной.

Как писал NEWS.ru, сестра главы КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон обвинила южнокорейских военных в чрезмерной слежке за Пхеньяном. Она назвала их «наихудшими дураками». Девушку возмутили слова представителей Сеула о наблюдении за работами северного соседа по подготовке к проведению военного парада. Ким Ё Чжон заявила, что подобный интерес южан является открытым проявлением враждебности.

Ранее в КНДР решили отметить день рождения покойного лидера страны Ким Чен Ира без массовых торжеств и военных парадов. Вероятно, это связано с пандемией коронавируса. Официально в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения этой инфекцией.