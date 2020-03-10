https://static.news.ru/photo/511a0e58-62ee-11ea-8e1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Jingang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главное таможенное управление Китая рассказало о поставках российской нефти в страну. По данным ведомства, некоторые компании имеют предписание о закупке топлива только в России.

Китайские власти сократили закупки энергоносителей из Соединённых Штатов и на этом фоне начали импортировать их из РФ, передаёт argumenti.ru. Кроме того, на фоне вспышки коронавируса российские производители медицинских изделий поставляли почти всю свою продукцию на территорию КНР.

Как ранее сообщал NEWS.ru, российский Минфин решил приостановить проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа в связи со значительным падением мировых цен на нефть.