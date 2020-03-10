Главное таможенное управление Китая рассказало о поставках российской нефти в страну. По данным ведомства, некоторые компании имеют предписание о закупке топлива только в России.
Китайские власти сократили закупки энергоносителей из Соединённых Штатов и на этом фоне начали импортировать их из РФ,
Как ранее сообщал NEWS.ru, российский Минфин решил приостановить проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа в связи со значительным падением мировых цен на нефть.
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