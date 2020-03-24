https://static.news.ru/photo/db31df54-6d92-11ea-bb0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiang Wenyao/Xinhua/Global Look Press

В Китае планируют открыть транспортное сообщение с городом Ухань, который был закрыт из-за вспышки коронавирусной инфекции. Это произойдёт 8 апреля.

Начиная с полуночи 8 апреля меры контроля и управления за выездом из Ухани будут сняты, постепенно будет восстановлено внешнее транспортное сообщение, — говорится в заявлении штаба по профилактике и борьбе с распространением инфекции.

Город Ухань был закрыт 23 января. В городе было полностью остановлено транспортное сообщение, включая метро и водный транспорт. Жителям города запрещено покидать его без особого разрешения, передаёт РИА Новости.

По состоянию на 24 марта коронавирусом в мире заразились более 381 тысячи человек. 16,5 тысячи скончались. В России — 438 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлении 17 человек. За последние сутки заболел 71 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что школы в Японии открываются после карантина с апреля. В учебных заведениях примут все меры предосторожности: будут избегать большого скопления людей, проветривать помещения и запретят общаться на близком расстоянии.