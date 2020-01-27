https://static.news.ru/photo/f615ee8a-4102-11ea-aa71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuan Zheng/Utuku/Ropi/Global Look Press

Власти Китая сообщили о новых подтверждённых случаях заболевания коронавирусом в стране. По состоянию на 18:00 (13:00 мск) общее число заболевших составило 2835 человек, днём ранее было зарегистрировано 2744 случая инфицирования, из них порядка 500 человек находятся в тяжёлом состоянии.

По данным Центрального телевидения Китая, в настоящее время медики наблюдают за состоянием более 30 тысяч человек, имевших тесные контакты с заболевшими.

Ранее NEWS.ru писал, что от коронавируса скончался 81 человек. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе в Пекине и Шанхае. Коронавирус уже дошёл до Австралии, Вьетнама, Республики Корея, Малайзии, Непала, Сингапура, США, Таиланда, Франции и Японии. Накануне с признаками опасной инфекции госпитализирован житель Забайкалья. Мужчина вернулся из путешествия по странам Азии.

Как именно вирус распространяется, пока неизвестно. В ВОЗ не исключают, что он может быть заразен. Впервые он был обнаружен в образцах продукции с рынка морепродуктов в китайском городе Ухань. Учёные назвали его вероятным источником диких животных.