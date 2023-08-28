Власти Китая смягчат процедуру антиковидного контроля для туристов Власти КНР отменят обязательный тест на коронавирус для туристов с 30 августа

Фото: Yang Guanyu/XinHua/Global Look Press

Правительство Китая приняло решение смягчить процедуру антиковидного контроля для иностранных туристов с 30 августа, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Ваэньбинь. По его словам, которые приводит ТАСС, туристам больше не нужно сдавать тест на антитела к коронавирусу перед въездом в страну. Предполагается, что такое решение связано с улучшением ситуации с COVID-19.

С 30 августа тем, кто въезжает в КНР, не нужно проходить предварительное ПЦР-тестирование или антиген-тест на COVID-19, — заявил спикер МИД Китая.

Отмечается, что это уже не первое решение правительства Китая в этом году, связанное со смягчением антиковидных правил. Так, с 29 апреля иностранные туристы получили возможность попасть в страну, сдав тест на антитела. Предоставить результаты тестирования можно было в течение 48 часов до вылета в КНР.

Представители Всемирной организации здравоохранения ранее заявили, что в период с 24 июля по 20 августа коронавирусной инфекцией заразились около 1,47 млн человек во всем мире. Еще 2 тысячи человек стали жертвами COVID-19. В организации подчеркнули, что коронавирус продолжает представлять угрозу для человечества, поэтому государствам необходимо отказаться от демонтажа системы здравоохранения, адаптированной под пандемию.