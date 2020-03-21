https://static.news.ru/photo/7aca5a10-6c34-11ea-a7aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Charisius /Global Look Press

Государственное управление по ядерной безопасности Китая сообщило о сбое на АЭС «Хайян». В связи с этим был отключён инвенторный блок управления главного циркуляционного насоса (ГЦН) одного из реакторов.

6 марта 2020 года 2-й энергоблок АЭС «Хайян» функционировал на полной мощности. В 16:06 по местному времени произошёл сбой в работе инвенторного блока управления главного циркуляционного насоса реактора 1А, который привёл к отключению ГЦН, — отметили в управлении.

Отмечается, что остановка и перезапуск трёх других ГЦН реактора были произведены сразу после сбоя. Представители ведомства добавили, что в результате инцидента не произошло выброса радиации, облучения и загрязнения окружающей среды.

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