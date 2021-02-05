Власти Китая одобрили к применению вторую домашнюю вакцину против COVID

https://static.news.ru/photo/407871fa-6867-11eb-95a8-96000091f725_660.jpg Фото: Kuncoro Widyo Rumpoko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Китае разрешили широко использовать среди всех групп населения вакцину компании Sinovac, говорится в заявлении производителя.

Ранее на основании результатов клинических испытаний за рубежом к применению была разрешена вакцина CoronaVac. При этом окончательные данные по итогам испытаний этой вакцины ещё не получены.

Китайские медики используют вакцину госкомпании Sinopharm, которая была одобрена в декабре 2020 года. Препарат компании Sinovac стал второй произведённой в Китае вакциной, которая получила разрешение регулятора к применению. Ранее в стране вакцинировали только людей, которые находились в группе риска, сообщает «Интерфакс».

Применение вакцины Sinovac также одобрено в экстренных случаях в Бразилии, Чили, Колумбии, Уругвае, Лаосе и Индонезии.

Как писал NEWS.ru, число привившихся в мире от коронавирусной инфекции превысило количество заболевших. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он подчеркнул, что больше трёх четвертей вакцинаций пришлось на 10 стран, где аккумулировано около 60% ВВП. В 130 странах, где проживает 2,5 млрд человек, люди не получили ни одной прививки.