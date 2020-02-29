https://static.news.ru/photo/38381c32-5ac8-11ea-a1ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peng Zhaozhi/Xinhua/Global Look Press

Новые случаи инфицирования коронавирусом не выявлены в 26 регионах Китая. Число заболевших снижается всё быстрее. За прошедшие сутки в Поднебесной медики зафиксировали только четыре инцидента за пределами провинции Хубэй, которая является очагом инфекции.

В самой области за 24 часа недуг подхватили 423 гражданина, передаёт РИА Новости.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 28 февраля, во всём мире заболели 83 376 человек — большая часть в Китае, умерли 2858 человек, вылечились 36 551.

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса во всём мире на «очень высокую». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что готовящиеся самые масштабные за последние 25 лет учения НАТО «Defender Europe 2020» могут оказаться под угрозой из-за распространения коронавируса. Германия, в которой планируется расположить логистический штаб, уже заявила о начинающейся в стране эпидемии. В случае, если вирус COVID-2019 распространится на территории Центральной Европы, планы по проведению учений могут измениться.