Власти Китая из-за COVID-19 закрыли три города с населением 23 млн человек

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Из-за вспышки коронавирусной инфекции власти Китая приостановили транспортное сообщение с тремя городами с населением более 23 млн человек — Шицзячжуаном, Синтаем и Ланфаном.

Об этом сообщил комитет по вопросам гигиены и здравоохранения провинции Хэбэй, прилегающей к Пекину. Теперь эти три города официально считаются закрытыми. Покинуть их «могут лишь лица и транспортные средства в случае крайней необходимости».

На всех автомагистралях и железных дорогах, ведущих в эти населённые пункты, вводятся ужесточённые меры контроля. В самих городах власти намерены провести массовые тесты на коронавирус.

По последним данным, в больницах Шицзяцжуана, Синтая и Ланфана лечатся порядка 530 инфицированных COVID-19, выявленных за последние 10 дней. Из них примерно 40% являются бессимптомными носителями, сообщает ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, 7 января в Китае власти администрации двух городов в провинции Хэбэй попросили местных жителей в течение семи дней не выходить из дома из-за вспышки коронавирусной инфекции.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний КНР предположили, что скачок новых случаев заражения коронавирусом в Китае может быть связан с тем, что в страну попал новый европейский штамм инфекции.