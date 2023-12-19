Власти Индонезии обвинили в коррупции чиновников их жен Глава Минюста Индонезии заявил, что в коррупции чиновников виноваты их жены

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Супруги коррумпированных чиновников несут ответственность за преступления мужей, заявил глава Министерства юстиции Индонезии Мохаммад Махфуд во время собрания, на котором обсуждалась роль женщин в госстроительстве. По словам министра, многие политики сейчас сидят в тюрьме, потому что их жены плохие, передает агентство «Прайм».

Во многих случаях мужья участвуют в преступлениях потому, что их жены плохие. Многие коррумпированные чиновники сейчас сидят в тюрьме, потому что жены с них требуют. Их зарплата составляет 20 миллионов рупий ($1400. — NEWS.ru), но их расходы составляют 50 миллионов рупий ($3200. — NEWS.ru), — отметил Махфуд.

Заявление министра вызвало негативную реакцию защитников прав женщин. Так, эксперт Индонезийского института реформы уголовного правосудия Мадждина Рахмавати заявила, что это стереотипы о представительницах женского пола. По ее словам, коррупция в Индонезии не является внутренней проблемой, а имеет системный характер.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского обвинили в ведении многомиллионных коррупционных схем. По данным СМИ, украинский лидер не задекларировал доход в размере $8,6 млн, полученный не позднее 202 года через офшор в Белизе, который контролирует его супруга Елена Зеленская.