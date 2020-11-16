Власти Индонезии могут ввести полный запрет на алкоголь

https://static.news.ru/photo/16b5c5fa-283b-11eb-993b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andi Muh Ridwan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Индонезии вернулись к обсуждению запрета алкоголя в стране. Инициативу поддерживают три исламские политические партии.

Как пишет Jakarta Post, обсуждается запрет на производство, ввоз, продажу и употребление спиртных напитков. Нарушителей предлагается наказывать штрафом до $70,5 тысячи или тюремным сроком до 10 лет в случае производства, ввоза или продажи и штрафом до $3,5 тысячи или заключением на срок до трёх лет в случае употребления.

Представитель политической силы United Development Party Иллиза Саадуддин Джамал заявила, что закон о запрете спиртного послужит делу наведения порядка в стране и защитит мусульман от негативного влияния алкоголя.

Законопроект о запрете на спиртные напитки включён в Национальную законодательную программу на 2020 год. Ранее его обсуждали в 2015 году, но дискуссия прекратилась из-за противодействия представителей промышленности и туристического бизнеса.

Председатель Ассоциации отелей Бали Рики Путр считает, что действующих законов, регулирующих оборот и употребление алкоголя, более чем достаточно, а полный запрет негативно скажется на турпотоке, уже пострадавшем из-за пандемии коронавируса. Власти в этой связи могут ввести в закон исключения для туристов.

Как передавал NEWS.ru, индонезийский остров Бали закрыли для иностранных туристов до конца 2020 года. Гражданам страны при этом до конца текущего года запрещён выезд за границу. Власти Индонезии полагают, что помимо борьбы с распространением коронавируса эти меры поспособствуют развитию внутреннего туризма.