Власти Индии разрешили применение двух вакцин против коронавируса

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Индийский регулятор в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий одобрил экстренное использование национальной вакцины против коронавируса Covaxin. Это разработка отечественной компании Bharat Biotech.

Как сказано в сообщении правительства страны, решено «предоставить разрешение на ограниченное экстренное использование вакцины, при условии соблюдения многочисленных нормативных условий». Кроме того, компании Bharat Biotech International Ltd разрешено применение препарата в ограниченном режиме клинических испытаний.

Также власти разрешили компании Zydus Cadila начать третью фазу клинических испытаний её вакцины ZycovD, передаёт РИА Новости.

Сейчас в Индии продолжаются испытания пяти вакцин от коронавируса. Исследования трёх из них — Covaxin от Bharat Biotech, «оксфордской» вакцины Covishield и ZycovD от компании Zydus Cadila — находятся на последней, третьей стадии.

Помимо этих вакцин, в Индии испытывается ещё одна вакцина, разработанная отечественной компанией Biological E. Ltd совместно с американскими Dynavax Technologies Corp и Медицинским колледжем Бейлора. Кроме того, Dr. Reddys Laboratories проводит испытания российской вакцины «Спутник V».

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных заражений коронавирусом.

Днём ранее стало известно, что в стране могут одобрить «оксфордскую» вакцину против COVID-19, разработанную компанией AstraZeneca, писал NEWS.ru.