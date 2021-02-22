Власти Индии 24 февраля обсудят заявку на использование «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/681a6cb0-767f-11eb-906e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты комитета Центральной организации по контролю за лекарственными стандартами Индии собираются 24 февраля 2021 года обсудить заявку одной из компаний страны на одобрение экстренного применения в азиатской державе вакцины от коронавируса «Спутник V». Препарат разработан в РФ.

19 февраля предприятие, проводившее вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) клинические испытания вещества, обратилось к властям Индии с соответствующей просьбой, передаёт телеканал NDTV. До этого представитель руководства фирмы Дипак Сапра заявил СМИ, что надеется на то, что вакцину от РФ против новой коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» начнут использовать в республике в марте или апреле 2021 года.

«Спутник V» считается первой в мире вакциной по профилактике COVID-19, она зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Помимо данного препарата в России зарегистрированы ещё два — «ЭпиВакКорона» (разработан центром «Вектор») и «КовиВак» (создан специалистами центра Чумакова).

Ранее NEWS.ru сообщал, что японский аналитик Кадзухико Фудзи сравнил различные вакцины от коронавируса, и сделал вывод: российский препарат «Спутник V» показывает высокую эффективность. Профессор НИИ экономики, промышленности и торговли напомнил, что эффективность «Спутника V» подтверждена на уровне 92%. Он предложил задействовать «Спутник V» в Японии в среднесрочной перспективе.