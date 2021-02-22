Власти Индии 24 февраля обсудят заявку на использование «Спутника V»

Эксперты комитета Центральной организации по контролю за лекарственными стандартами Индии собираются 24 февраля 2021 года обсудить заявку одной из компаний страны на одобрение экстренного применения в азиатской державе вакцины от коронавируса «Спутник V». Препарат разработан в РФ.
19 февраля предприятие, проводившее вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) клинические испытания вещества, обратилось к властям Индии с соответствующей просьбой,
«Спутник V» считается первой в мире вакциной по профилактике COVID-19, она зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Помимо данного препарата в России зарегистрированы ещё два — «ЭпиВакКорона» (разработан центром «Вектор») и «КовиВак» (создан специалистами центра Чумакова).
Ранее NEWS.ru сообщал, что японский аналитик Кадзухико Фудзи сравнил различные вакцины от коронавируса, и сделал вывод: российский препарат «Спутник V» показывает высокую эффективность. Профессор НИИ экономики, промышленности и торговли напомнил, что эффективность «Спутника V» подтверждена на уровне 92%. Он предложил задействовать «Спутник V» в Японии в среднесрочной перспективе.