Власти Гонконга рекомендует госслужащим не выходить на работу после праздников из-за вспышки пневмонии. Мера будет действовать до 2 февраля 2020 года.
Некоторые частные компании поддержали решение руководства и продлили новогодние выходные для работников и запретили поездки в провинцию Хубэей, где началась вспышка коронавируса,
Согласно последним данным, число заболевших пневмонией достигло 4515 человек. Известно о 106 летальных исходах.
В китайской столице инфицированы 91 человек, один умер, а в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией — 30 человек, один погибший. Вирус не добрался только до Тибетского автономного района.
О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в Ухане. Его население составляет 11 млн человек. Власти закрыли въезд и выезд из города.
Как писал NEWS.ru, представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР ЛИ Синван заявил, что вирус может передаваться от человека к человеку через слизистую глаз. Это произойдёт, если вирус попал на кожный покров рук, а человек затем потёр глаза. Синван подчеркнул, что для снижения риска заражения нужно следить за гигиеной рук, а также носить защитную маску.
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