https://static.news.ru/photo/d6229c76-41c6-11ea-ad86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frakes-Heald/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Гонконга рекомендует госслужащим не выходить на работу после праздников из-за вспышки пневмонии. Мера будет действовать до 2 февраля 2020 года.

Некоторые частные компании поддержали решение руководства и продлили новогодние выходные для работников и запретили поездки в провинцию Хубэей, где началась вспышка коронавируса, пишет издание South China Morning Post.

Согласно последним данным, число заболевших пневмонией достигло 4515 человек. Известно о 106 летальных исходах.

В китайской столице инфицированы 91 человек, один умер, а в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией — 30 человек, один погибший. Вирус не добрался только до Тибетского автономного района.

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в Ухане. Его население составляет 11 млн человек. Власти закрыли въезд и выезд из города.

Как писал NEWS.ru, представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР ЛИ Синван заявил, что вирус может передаваться от человека к человеку через слизистую глаз. Это произойдёт, если вирус попал на кожный покров рук, а человек затем потёр глаза. Синван подчеркнул, что для снижения риска заражения нужно следить за гигиеной рук, а также носить защитную маску.