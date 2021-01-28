Власти Филиппин вводят новые требования для въезда иностранцев с 1 февраля

https://static.news.ru/photo/bd8ba46a-6203-11eb-a9ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Herman Lumanog/Global Look Press

Прибывающие на Филиппины иностранные граждане обязаны иметь при себе действующую визу и подтверждение бронирования жилья сроком не менее семи дней в аккредитованном карантинном отеле или учреждении, заявил пресс-секретарь президента страны Гарри Рок.

По его словам, гости государства должны пройти ПЦР-тестирование на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) на шестые сутки с момента приезда. Кабмин ранее ввёл до конца января ограничение на посещение республики представителей 30 стран, где наблюдается рост заболеваемости. Предполагается, что запрет продлит президент Филиппин Родриго Дутерте, передаёт НСН.

Накануне руководство государства отменило ограничения на поездки для иностранцев, работающих в аккредитованных международных организациях, а также супругов и несовершеннолетних детей филиппинских граждан, путешествующих вместе с ними.

30 января 2020 года на Филиппинах зарегистрировали первый случай заражения COVID-19. По данным на 29 января 2021-го, общее число инфицированных превышает 519 тысяч, исцелились более 475 тысяч пациентов, скончались — почти 10,5 тысячи человек.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.

Ранее стало известно, что власти Дубая (ОАЭ) ужесточат с 31 января 2021-го правила въезда в эмират для иностранных путешественников из-за пандемии COVID-19, заявили в пресс-службе правительства региона. По новым требованиям все представители зарубежных государств, прибывающие в город, обязаны показать справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, выданную не ранее чем за 72 часа до вылета. До этого анализы разрешалось сдать за 96 часов до поездки, писал NEWS.ru.